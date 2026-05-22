Ф'юрі оцінив Верховена напередодні битви з Усиком: Він справді дуже мене вразив під час підготовки

Пітер Ф'юрі, тренер Ріко Верховена (1-0, 1 КО) поділився думкою щодо майбутнього двобою проти чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF у гевівейті Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Його слова наводить The Ring.

Наставник розповів, що нідерландський кікбоксер провів 6-місячний тренувальний табір та хоче показати себе якомога краще у бою проти українського боксера.

Ф'юрі переконаний, що Ріко ще здивує багатьох людей своїми виступами на боксерському рингу.

"Це неймовірний спортсмен, і він справді дуже мене вразив під час підготовки та цього файт-віку. Зазвичай бачиш, як бійці стають трохи напруженими, емоційними – відчувається тиск. А він абсолютно розслаблений, дуже щасливий. Він проявляє до нас величезну повагу, і я так само ставлюся до нього. Неймовірний чемпіон", – сказав Пітер.

Тренер Верховена підтримав слова промоутера Едді Гірна, який заявляв, що 23 травня у Гізі (Єгипет) на усіх чекає неймовірний вечір боксу.

Нагадаємо, що WBC санкціонувала битву. Переможець двобою отримає унікальний пояс від Світової боксерської ради. Своєю думкою щодо майбутнього протистояння поділився Теренс Кроуфорд.

Напередодні офіційних заходів Усик запевняв, що до кінця його професійної кар'єри залишилося провести лише три поєдинки.

22 травня на боксерів чекає процедура зважування.

