Туркі – про бій з Верховеном: Мені вже набридло щоразу мріяти про те, що хтось переможе Усика

Софія Кулай — 22 травня 2026, 09:58
Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх виразився щодо протистояння Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти Ріко Верховена (1-0, 1 КО).

Його слова передає The Ring.

Він наголосив, що чекає великого бою у суботу, 23 травня, додавши, що вже шість разів бачить, як українець перемагає усіх британських чемпіонів.

Туркі не виключив, що цього разу прихильники боксу зможуть побачити інший сценарій бою Усика.

"А щодо цієї легенди – мені вже набридло щоразу мріяти про те, що хтось переможе Усика. Тому я не буду про це думати, доки не побачу в суботу, що в нього ще залишилося всередині", – заявив Туркі.

Також керівник дав обіцянку перед поєдинком, у якій запевнив, що незалежно від результату зустрічі, Верховен далі братиме участь у подібних подіях в майбутньому.

Бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня 2026 року у Гізі (Єгипет). WBC санкціонувала цю битву, а переможець отримає унікальний пояс від Світової боксерської ради. WBA та IBF зарахують цей поєдинок українському боксеру як захист титулів.

У п'ятницю, 22 травня, на боксерів чекає церемонія зважування.

Напередодні офіційних заходів Усик запевняв, що до кінця його професійної кар'єри залишилося провести лише три поєдинки.

Олександр Усик Туркі аль Аш-Шейх Ріко Верховен

