Я скажу тільки одне: Володимир Кличко – про перемогу Усика над Верховеном

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко (64-5, 53 КО) прокоментував перемогу чемпіона WBC, WBA та IBF в надважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО) над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном (1-1, 1 КО), зазначивши, що найголовнішим є саме результат бою.

Про це він сказав у коментарі Tribuna.com.

"Я скажу тільки одне. Я бачив кінцівку бою – це було для мене найголовніше. Що знову пролунав український гімн, знову український прапор був піднятий на боці переможця, тому це найголовніше. Решта – я не такий прихильник боксу, щоб як прихильники футболу розбирати все по дрібницях. Головне для мене – це результат. Саша показує це вже не перший раз, не в першій країні.

Я, до речі, згадаю його бій проти росіянина в Москві. Коли знову лунав український гімн в центрі міста Москва, столиці нашого ворога, який вже не перший рік намагається зруйнувати нашу країну та нашу націю. Ця перемога, як на мене, була найважливішою", – сказав Кличко.

Нагадаємо, що суддя зупинив зустріч за секунду до закінчення 11-го раунду. Цей момент не сподобався нідерландському кікбоксеру, який одразу після зустрічі подав протест щодо результату поєдинку. На його думку, суддя зарано визначив переможця бою.

У боксерській спільноті вже з'являється чимало розмов навколо можливого реваншу, якого так бажає сам Верховен.

Одразу після зустрічі голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх заговорив про бажання організувати реванш.