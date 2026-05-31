Белью шокував заявою щодо Верховена: Ріко зараз є другим найкращим надважковаговиком у світі

Колишній чемпіон світу Тоні Белью висловився про Ріко Верховена (1-1, 1 КО), який нещодавно у надскладному бою програв технічним нокаутом в 11-му раунді Олександру Усику (25-0, 16 КО).

Його слова наводить The Stomping Ground.

На думку британця, це історія є повторенням ситуації між Тайсоном Ф'юрі та Френсісом Нганну. Белью додав, що нідерландцю потрібно продовжувати "полювання" за Усиком, аби отримати реванш, але триматися подалі від інших супертяжів.

"Якби йому дозволили битися з Даніелем Дюбуа або Ентоні Джошуа – це був би зовсім інший стиль, і він зіткнувся б з нищівними ударами. І, як виявив Нганну, нормально битися з бійцем, який не є панчером, а скоріше тактиком і шахістом. Але коли ти стикаєшся з нищівними ударами... Я не хочу применшувати його досягнення, тому що він зробив неймовірні речі. Ріко зараз є другим найкращим надважковаговиком у світі. Це божевілля, але так і є", – заявив Белью.

Ще після бою Тоні запевняв, що український боксер пропускав більше ударів, аніж Ріко в очному протистоянні у Гізі.

Нагадаємо, що суддя зупинив зустріч за секунду до закінчення 11-го раунду. Цей момент не сподобався нідерландському кікбоксеру, який одразу після зустрічі подав протест щодо результату поєдинку. На його думку, суддя зарано визначив переможця бою.

У боксерській спільноті вже з'являється чимало розмов навколо можливого реваншу, якого так бажає сам Верховен.

Одразу після зустрічі голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх заговорив про бажання організувати реванш.

