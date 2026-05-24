Туркі розніс роботу судді у поєдинку Усик – Верховен: Це була погана зупинка бою

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх розкритикував роботу судді у ринзі, який за секунду до кінця 11-го раунду достроково зупинив бій Олександра Усика (25-0, 16 КО) проти Ріко Верховена (1-1, 1 КО).

Його цитує Майк Коппінджер.

Рефері зупинив двобій після того, як українець спершу відправив суперника у нокдаун, а після кинувся добивати нідерландського кікбоксера. Суддя зупинив бій, сигналізувавши про перемогу Олександра технічним нокаутом.

"Це була погана зупинка бою, Ріко заслуговував на продовження поєдинку. Очевидно, що Усик контролював хід бою наприкінці, але рефері мав дозволити, щоб поєдинок завершився чітким результатом", – заявив Аль аш-Шейх.

Також Туркі запевнив, що вибір наступного суперника повністю лежить на плечах Усика. Він зазначив, що Агіт Кабаєл, який після бою опинився у ринзі та кинув виклик українцю, вже давно чекає свого шансу.

"Ми хочемо провести бій на стадіоні у Німеччині. А після цього ми хочемо побачити реванш із Ріко. І я хочу провести ще два бої з Ріко. У мене він був попереду на три раунди перед початком 11-го", – додав Туркі.

Водночас він хотів би побачити реванш Верховена проти Усика.

Відзначимо, що Олександр погодився на пропозицію німця, попросивши голову Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг організувати таку дуель.

Відзначимо, що Ріко вже подав протест щодо результату поєдинку. На його думку, суддя зарано визначив переможця бою. Упродовж зустрічі нідерландський кікбоксер мав незначну перевагу над Усиком, про що свідчили суддівські картки.

Також із роботою рефері не погодилися Сергій Радченко та Андрій Котельник.

