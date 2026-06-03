Ніколи не бачив Ентоні таким: Гірн назвав ціль Джошуа на наступний поєдинок

Едді Гірн висловився про наступний поєдинок Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) проти Крістіана Пренги (20-1, 20 КО).

Його слова передає Boxing News 24.

Він відреагував на самовпевнені заяви албанця, який планує шокувати світ, здійснивши апсет в очному протистоянні з Ей Джеєм. Британець заявив, що Джошуа дуже серйозно налаштований на цю битву та збирається брутально декласувати непереможеного опонента.

"Багато хто дивиться на бій із Ей Джеєм та отримує цю фальшиву впевненість. Я вірю, що Пренга сам думає, ніби може перемогти, але люди починають уявляти, що Джошуа вже не той боєць, яким був раніше, особливо після паузи, травми та аварії. Ці хлопці справді вірять, що можуть зайти та перемогти. Ей Джей іде на цей бій із настроєм розірвати його на шматки, жорстоко покарати та просто стерти в порошок. Жодних дружніх стосунків. Я ще ніколи не бачив Ентоні настільки агресивно налаштованим перед поєдинком", – сказав Гірн.

Нагадаємо, шо бій Джошуа – Пренга відбудеться 25 липня в Ер-Ріяді. Напередодні вони провели спільну пресконференцію та першу дуель поглядів.

Цей поєдинок має стати проміжним для Ей Джей перед битвою з Тайсоном Ф'юрі. Її організація планується на кінець 2026 року.