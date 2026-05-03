Воррен – про гіпотетичний бій Ітауми проти Усика: Я б зробив його вже зараз

Промоутер Френк Воррен вчергове висловився про готовність свого клієнта Мозеса Ітауми (14-0, 12 КО) до потенційного бою з Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Його слова передає Sky Sports.

Функціонер запевнив, що йому подобається ідея такого протистояння. Представник "Нового Майка Тайсона" додав, якби він міг організувати такий двобій, то зробив це вже зараз.

"Мені подобається ідея цього бою. Буду чесним – мені подобається цей бій вже зараз. І я ніколи нікого не кваплю. Якби ми могли організувати цей поєдинок, я б зробив його вже зараз", – заявив Воррен.

Засновник компанії Queensberry Promotions відзначив виступ Мозеса у поєдинку проти Джермейна Франкліна, у якому Ітаума яскраво нокаутував суперника у п'ятому раунді.

Він виділив швидкість, витримку, роботу рук, боксерський інтелект та зрілість такого молодого бійця.

За словами відомого промоутера, якщо 21-річний британець продовжить перемагати, то до кінця 2026 року поб'ється за титул чемпіона світу.

"У цій надважкій вазі останні кілька років ми отримуємо поєдинки найкращих проти найкращих. Як, наприклад, бій наступного тижня в Манчестері між Фабіо Вордлі та Даніелем Дюбуа. Це не бійці, які вже пройшли свій пік. Вони на підйомі. Усик – непереможений. Він є тим, ким він є, і багато хто вважає його найкращим бійцем свого покоління. Треба йти на це", – додав Френк.

Нагадаємо, що після своєї крайньої звитяги Мозес заявив, що хоче битись з Усиком. Проте українець пояснював, чому не має наміру проводити бій проти молодого британця.

Колишній чемпіон світу Насім Хамед застеріг Олександра від поєдинку з Ітаумою, а Рой Джонс оцінив шанси "Нового Майка Тайсона" у потенційній зустрічі з непереможним боксером з Криму.

Відзначимо, що попереду в Усика битва проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена, яка запланована на 23 травня у Гізі (Єгипет). WBC санкціонувала цей двобій.