Це психологічна проблема: Вайт оцінив стійкість Джошуа до ударів після нокдауну від Пренги

Колишній претендент на титул чемпіона світу Ділліан Вайт (31-4, 21 КО) поділився думкою про Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) після бою проти Крістіана Пренги (20-2, 20 КО).

Його слова передає Sky Sport.

Вайт вважає, що ранній нокдаун Джошуа у поєдинку проти Пренга був наслідком психологічного стану британця.

"Пренга, можливо, і не є найкращим боксером у світі, але він вміє бити. У боксі будь-кого можуть відправити в нокдаун. Мене теж неодноразово відправляли в нокдаун у різних поєдинках.

Важко сказати, чи зникла його стійкість до ударів, знаєте, я думаю, що це більше психологічна проблема, ніж фізична стійкість. Гадаю, він перебуває в такому психологічному стані, коли вже багато чого пережив.

Послухайте, Ей Джей – не мій друг, ми, власне, не подобаємося один одному, тож, знаєте, я просто чесний. Гадаю, справа в тому, що він нервував і психологічно не був готовий до того типу бою, який Пренга запропонував йому в перших раундах", – сказав Вайт.