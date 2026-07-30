Це психологічна проблема: Вайт оцінив стійкість Джошуа до ударів після нокдауну від Пренги
Колишній претендент на титул чемпіона світу Ділліан Вайт (31-4, 21 КО) поділився думкою про Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) після бою проти Крістіана Пренги (20-2, 20 КО).
Його слова передає Sky Sport.
Вайт вважає, що ранній нокдаун Джошуа у поєдинку проти Пренга був наслідком психологічного стану британця.
"Пренга, можливо, і не є найкращим боксером у світі, але він вміє бити. У боксі будь-кого можуть відправити в нокдаун. Мене теж неодноразово відправляли в нокдаун у різних поєдинках.
Важко сказати, чи зникла його стійкість до ударів, знаєте, я думаю, що це більше психологічна проблема, ніж фізична стійкість. Гадаю, він перебуває в такому психологічному стані, коли вже багато чого пережив.
Послухайте, Ей Джей – не мій друг, ми, власне, не подобаємося один одному, тож, знаєте, я просто чесний. Гадаю, справа в тому, що він нервував і психологічно не був готовий до того типу бою, який Пренга запропонував йому в перших раундах", – сказав Вайт.
26 липня Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу у другому раунді в Ер-Ріяді. Хоча у стартовій трихвилинці Ентоні несподівано побував у нокдауні, після якого зумів відновитися.
Після переможного повернення чимало людей із боксерської спільноти почали радити Ей Джею піти на пенсію. Серед них були Майріс Брієдіс та Карл Фроч. Натомість Олександр Усик позитивно оцінив прогрес британського супертяжа.
Попереду Ентоні повинен провести двобій проти земляка Тайсона Ф'юрі. Двобій може бути запланований на четвертий квартал 2026 року. За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026-го.