Сьогоднішній Ей Джей кращий, ніж тоді, коли бився зі мною: Усик – про прогрес Джошуа

Олександр Усик (25-0, 16 КО) поділився враженнями від спільних тренувань з Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO).

Його слова передає DAZN Boxing.

Колишній абсолют заявив, що британець в чудовій формі підійшов до останнього бою, в якому нокаутував Крістіана Пренгу. Він відзначив прогрес Ей Джея та розповів деталі їхньої співпраці.

"Джошуа працює дуже тяжко, знаєте. Щодня, коли я приходжу на тренування, Ей Джей там ще мінімум хвилин 30 залишається. Він змінюється щодня, на кожному тренуванні. Знаєте, ми, наприклад, у понеділок і вівторок працюємо, а наступного тижня на такому ж тренуванні Ентоні робить те саме, бо він пам'ятає, що ми робили минулого тижня. Ми говоримо про тренування: що комфортно, що ні, що добре, що погано. Але це просто неймовірно. Сьогоднішній Ей Джей кращий, ніж тоді, коли бився зі мною. Він тепер працює не лише над фізичними кондиціями, а й над ментальністю та психологією", – сказав Усик.

Також українець розповів, як саме його команда працює з Ентоні над удосконаленням певних навичок:

"Ми іноді робимо різну роботу. Різні підходи. Ми будуємо програму, наприклад, під опонента: якщо у суперника швидка передня рука або в тебе проблеми з джебом, ми будуємо бій під твій джеб. Така програма: щоразу, щоразу ти це робиш один тиждень, два тижні, три тижні... Робиш добре? Окей, змінюємо чи ні? Якщо потрібен час – продовжуємо робити цю роботу. "О, мій джеб став кращим!" Чудово, міняємо на праву руку".

Зазначимо, що Ентоні Джошуа розпочав співпрацю з командою Усика у 2025 році. Під її керівництвом британець здолав Джейка Пола, а напередодні нокаутував Крістіана Пренгу.

Після перемоги над албанцем він віддав належне своїм тренерам. Ей Джей заявив, що завдяки ним він швидко відновився після двох нокдаунів.