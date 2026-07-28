Все може закінчитися дуже серйозною травмою: ексчемпіон світу порадив Джошуа завершити кар'єру

Карл Фроч поділився думкою про Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) після бою проти Крістіана Пренги (20-2, 20 КО).

Він це зробив на власному ютуб-каналі Froch On Fighting.

Британець здобув перемогу нокаутом у другому раунді, але до цього двічі побував у нокдауні. Колишній чемпіон світу після такого виступу вважає, що Ей Джею варто завершити кар'єру:

"З ним покінчено. Я кажу це тому, що він повністю втратив здатність тримати удар. І ми вкотре побачили це вже в першому раунді проти фактично нікому не відомого суперника. Тож не треба ходити навколо цієї теми чи намагатися якось її прикрасити. Підборіддя Джошуа більше не витримує ударів. У нього скляне підборіддя, і воно вже ніколи не стане міцним. Та і якщо бути чесним, не хочу надто його критикувати, але він ніколи особливо й не славився міцністю підборіддя. Так, це надважка вага, але все одно він ніколи не мав репутації боксера з міцним підборіддям. А зараз його здатність тримати удар взагалі зникла. Йому потрібно завершувати кар'єру. І люди навколо нього повинні чесно сказати йому про це. Інакше все може закінчитися дуже серйозною травмою".

Зазначимо, що наступним суперником Джошуа має стати Тайсон Ф'юрі. Після перемоги над Пренгою британець заявив, що вирве серце "Циганському королю".

Раніше думкою про останній бій Ей Джея поділився Олександр Усик. Він сказав, що це було саме те повернення, на яке всі чекали.