Потрібно вчасно піти: ексчемпіон порадив Джошуа йти на пенсію

Колишній чемпіон світу Маїріс Брієдіс (28-3, 20 KO) припустив, яким би був результат гіпотетичного бою Ентоні Джошуа (30-3, 27 КО) проти Мозеса Ітауми (14-0, 12 КО), а також заговорив про закінчення кар'єри Ей Джея.

Своєю думкою він поділився на власному Ютуб-каналі.

Латвійський боксер вважає, що Ей Джею пощастило із суперником у його крайньому поєдинку. 26 липня Джошуа нокаутував Крістіана Пренгу у другому раунді.

Брієдіс не зрозумів, як британець побував у нокдауні у першому раунді. На його думку, Ентоні виграв через те, що суперник був такий, що довго не витримує у рингу.

"Якщо він з Ітаумою боксуватиме, Мозес вб'є і зганьбить його. Тож дуже важливо піти вчасно. Він уже заробив купу мільйонів. Олександр Усик теж. Ось він – молодець, жодного разу не падав у нокдаун. Слава Богу, я теж боксував, жодного разу не був у нокдауні. Тому що ось це дуже важливо – зберігати своє здоров'я. Я не засуджую, просто я говорю зі сторони, що потрібно вчасно піти. Є ж друзі, є тренери, які можуть підказати: "Ентоні, ти заробив сотні мільйонів, грошей на все життя твоїм дітям вистачить і тобі. Піди як чемпіон, бо один такий бій з таким прохідним боксером може закінчитися в першому раунді". Це ганьба", – сказав Брієдіс.

Промоутер Едді Гірн заявляв, що кар'єра Ей Джея могла бути закінчена після провального стартового раунду в Ер-Ріяді.

Після переможного поєдинку Джошуа похвалив команду Олександра Усика, яка готувала його до бою. Також Ентоні заговорив про двобій проти Тайсона Ф'юрі, з яким вони вже уклали контракт. Він може бути запланований на четвертий квартал 2026 року. За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026-го.

Водночас "Циганський король" після перемоги над Маріушом Вахом вчергове анонсував закінчення боксерської кар'єри.