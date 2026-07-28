Вайт спрогнозував завершення кар'єри Ф'юрі та Джошуа після очного бою

Колишній претендент на титул чемпіона світу Ділліан Вайт вважає, що Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа можуть завершити професійну кар'єру після свого довгоочікуваного очного бою.

Про це боксер розповів у коментарі Sky Sport.

Обидва британські супертяжі підійшли до цього поєдинку після перемог у розігрівочних боях, однак, на думку Вайта, вони вже перебувають на завершальному етапі своєї кар'єри. Джошуа у своєму останньому поєдинку нокаутував Крістіана Пренгу у другому раунді, хоча перед цим двічі побував у нокдауні. Своєю чергою, Ф'юрі обрав суперником 46-річного Маріуша Ваха та здобув перемогу технічним нокаутом у сьомому раунді.

"Важко сказати (хто переможе), бо боксерські експерти віддадуть перевагу Тайсону Ф'юрі, а затяті шанувальники боксу – Ентоні Джошуа, адже у Ей-Джея є сила, а Тайсон Ф'юрі вже не такий швидкий на ногах, тож я скажу: Ф'юрі за очками або Ей-Джей нокаутом. Цілком можливо, що обидва боксери повісять рукавички на цвях після бою. Коли все закінчиться, вони можуть сказати: "Слухайте, ми все зробили: Тайсон завоював усі пояси, Ей-Джей став об'єднаним чемпіоном світу", – і просто скажуть: "Так, на цьому все". Гадаю, вони обидва можуть завершити кар'єри після бою, і це буде сумний день для боксу", – сказав Вайт.

Нагадаємо, що британські супертяжі вже підписали контракт про очну зустріч, яка може бути запланована на четвертий квартал 2026 року. За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026-го.

"Циганський король" вже навіть встиг вкотре заговорити про закінчення боксерської кар'єри.