Хей оцінив шанси Вайлдера в бою з колишнім суперником Усика

Колишній чемпіон світу Девід Хей поділився думками про можливий поєдинок між легендарним кікбоксером Ріко Верховеном (1-1, 1 КО) і Деонтеєм Вайлдером (45-4-1, 43 КО).

Про це повідомляє Boxing News Online.

"Усе залежить від того, в якій версії Вайлдер вийде на ринг. В останньому бою проти Дерека Чісори він не був схожий на себе колишнього. Тож питання в тому, чи продовжить він втрачати колишню форму, чи йому якимось чином вдасться повернутися до своїх найкращих часів. Адже він має вибухову силу удару, а Ріко не має досвіду ухиляння від потужних ударів у таких великих поєдинках. Деонтей може нокаутувати його так само, як робив це з усіма багато років тому", – сказав Хей.

Британець при цьому вважає, що Верховен після поразки від Усика мав спрогресувати. Він заявив, що нідерландець може бути конкурентним у боксі:

"Якби це був Ріко після його першого бою, то в першому поєдинку проти чемпіона світу ти багато чого вчишся. Наступного разу ти можеш бути лише кращим. У боксі є певні рухи, яких потрібно навчитися, особливо після переходу з кікбоксингу. Він лише нещодавно почав адаптуватися до них. У нього є ще рік, щоб закріпити правильні рухи й стати ефективнішим боксером у надважкій вазі".

Зазначимо, що раніше була інформація про можливий бій Верховена з Вайлдером у карді вечора боксу, де головною подією стане протистояння Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі.

Нідерландець заявляв, що отримав відповідну пропозицію та дав свою згоду. Це шоу відбудеться 11 грудня у Кардіффі.