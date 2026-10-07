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Чісора – про Гассієва: Вони просто цькують його через те, що він росіянин

Денис Іваненко — 7 жовтня 2026, 12:06
Чісора – про Гассієва: Вони просто цькують його через те, що він росіянин
Дерек Чісора
Getty Images

Дерек Чісора (36-14, 23 КО) негативно відреагував на рішення надання статусу титульного бою Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) та Тайсона Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) за пояс WBA Super.

Його слова передає Fight Hub TV.

Після відмови Олександра Усика від усіх титулів Мурат Гассієв переміг Пітера Кадіру та став повноцінним чемпіоном світу за версією WBA. Проте згодом ця організація понизила його статус до володаря пояса WBA Regular.

Британський боксер став на захист росіянина. Він заявив, що його цькують через національність.

"Це проблема. Проблема в тому, що ми допускаємо в цей спорт людей, які просто мають гроші та хочуть увійти у гру, а коли розуміють, що не можуть нічого змінити, то засмучуються. Гассієв виграв його чесно та справедливо. Вони просто цькують його через те, що він росіянин – це несправедливо.

Якщо вже хочеться справедливості, то у всіх мають забрати пояси. Чому не можна забрати титул WBC? Чому не можна забрати пояс IBF? Чому вони причепилися саме до нього? Це жахливо. Це негарно. Але така вже проблема боксу. Це божевілля".

Зазначимо, що бій Джошуа – Ф'юрі відбудеться 11 грудня в Кардіффі. Раніше Чісора зробив прогноз на це протистояння.

Нагадаємо, Дерек напередодні анонсував своє повернення на ринг. Він заявив, що буде битись саме проти Гассієва, а на кону стоятиме два титули.

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Дерек Чісора

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