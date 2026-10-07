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Битиметься з росіянином за два титули: Чісора анонсував свій наступний поєдинок

Денис Іваненко — 7 жовтня 2026, 10:08
Битиметься з росіянином за два титули: Чісора анонсував свій наступний поєдинок
Дерек Чісора
Getty Images

Британський боксер Дерек Чісора (36-14, 23 КО) розповів, що проведе свій наступний бій проти Мурата Гассієва (34-2, 27 КО).

Його слова передає talkSPORT.

"У грудні відбудеться мій поєдинок із Гассієвим. Ми визначимося з місцем проведення – це буде Лондон або Манчестер. Гадаю, на кону стоятимуть два пояси: титул IBA та той, яким володіє Гассієв. Титул WBA Regular. Чому б і ні? Отримаємо від цього задоволення...

Люди мають розуміти: те, що робить IBA, – неймовірно. Я вважаю, що це має глибше значення, ніж те, чим ми займаємося тут і зараз. Вірю, що все ставатиме лише кращим. У грудні ми вийдемо на ринг", – сказав Чісора.

Зазначимо, що відповідну заяву британець зробив на пресконференції Міжнародної боксерської асоціації (IBA) в Туреччині, президентом якої є російський функціонер Умар Кремльов. Ветеран уже не вперше схвально відгукується про цю організацію та Росію загалом.

Влітку, зокрема, він відвідував вечір боксу в Москві. Тоді Чісора заявив, що росіяни живуть краще, ніж будь-хто інший у Європі.

Нагадаємо, що в лютому Дерек анонсував завершення кар'єри. Він збирався провести ювілейний 50-й поєдинок і повісити рукавички на цвях.

Проте після поразки від Деонтея Вайлдера британець натякав, що то міг бути не кінець. Напередодні він говорив, що може побитись із Джарреллом Міллером.

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