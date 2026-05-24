Без проблем: Усик погодився на бій із німецьким боксером після перемоги над Верховеном

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик, схоже, вже визначився із наступним суперником.

Одразу після перемоги над Ріко Верховегом на ринг піднявся тимчасовий чемпіон WBC Агіт Кабаєл, який публічно викликав українця на поєдинок.

Німець не став ходити навколо теми та прямо звернувся до Усика:

"Перш за все – вітаю, Олександре. Я дуже довго чекав на цей момент. Я готовий. Думаю, Німеччина теж готова до цього бою. Усі німецькі фанати чекають, і я знаю, що в Німеччині також живе багато українців. Давайте зробимо це на стадіоні в Німеччині. Думаю, фанати хочуть цього бою. Усі фанати боксу хочуть цього. Тож давайте зробимо це".

Відповідь українського чемпіона була короткою та однозначною:

"Без проблем. Якщо організує Туркі Аль аш-Шейх – без проблем, брате. Я готовий".

Нагадаємо, раніше цього вечора Олександр Усик здобув непросту перемогу над Верховеном. На старті поєдинку нідерландець виглядав дуже конкурентно та завдавав українцю чимало проблем завдяки своїм габаритам і активному пресингу.

Однак у 11-му раунді Усик переламав хід бою. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а після серії добивань рефері зупинив поєдинок, зафіксувавши технічний нокаут.

