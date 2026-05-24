Моя країна, мої люди під бомбами: перші слова Усика після перемоги над Верховеном

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (25-0, 16 КО) після перемоги над нідерландцем Ріко Верховеном (1-1, 1 КО) розповів світу, що в ніч бою Україна зазнала чергового масованого ракетного обстрілу з боку Росії.

Про це Усик розповів у флеш-інтерв'ю в ринзі одразу після завершення бою.

Для мене це дуже важливо. Але я знаю, що зараз в Україні мої люди, моя країна – під бомбами. Мої люди зараз сидять у бомбосховищах. Моя сім'я, моя донька теж у сховищі. Вона написала мені: "Тату, я люблю тебе. Ти переміг. Але мені страшно". І я подумав: "Боже мій…"

Також український боксер подякував за достойний поєдинок супернику та зізнався в коханні до своєї дружини Катерини Усик.

"Дякую тобі, Ріко. Ти неймовірний боєць. Дякую тобі, твоїй команді, тренерам. Хочу подякувати моїй команді. Катерино, я люблю тебе!" - сказав Усик.

Також Олександр без зайвих пояснень відповів на запитання про те, чи переміг би він, якби не нокаут, і що йому треба було для перемоги.

"Ось мій правий аперкот – бам! Бам, бам, бам! Дякую, Боже! Дякую, Боже! Ісусе Христе, дякую! Дуже дякую!".

Нагадаємо, Усик здолав Верховена технічним нокаутом в 11 раунді та захистив чемпіонські пояси. Для українця це 25-та перемога на професійному ринзі.

Фото: Denys Didkivskyi