Він виграв лише три раунди: Красюк проаналізував бій Усика з Верховеном
Олександр Красюк поділився думками про битву Олександра Усика (25-0, 16 КО) з кікбоксером Ріко Верховеном (1-1, 1 КО) за титул WBC.
Власний аналіз він опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.
Колишній промоутер українського чемпіона висловив захоплення нідерландським бійцем. Він переконаний, що той був дуже близьким до гучного апсету.
"Треба віддати належне Ріко – ми справді очікували, що він переможе. Але низка божевільних збігів обставин у поєднанні з поганим плануванням витривалості на чемпіонські раунди зіграла з ним жорстокий жарт. Проте я переконаний, що бокс отримав нового улюбленого героя. Який лев. Яке серце. Яка харизма. Справжній майстер. Факти:
- Усик програвав за очками до 11-го раунду. За моїми оцінками, він виграв лише три раунди.
- Судді біля рингу ледь могли повірити в те, що бачили, і все одно продовжували зараховувати програні раунди Усику.
- Рефері не почув гонг. Можна лише припустити, що гонг звучить інакше в пустелі.
- Ріко вичерпав сили та сильно постраждав. Можливо, рефері насправді вчинив правильно, не дозволивши провести 12-й раунд.
- Усик переміг – без сумнівів. Він поцілований Богом", – написав Красюк.
Зазначимо, що рефері зупинив бій на останніх секундах 11-го раунду, коли українець засипав Ріко Верховена ударами в кутку. До того нідерландець також опинився в нокдауні.
Після десяти 3-хвилинок мінімальним лідером за записками суддів був саме зірковий кікбоксер. Він в одного рефері мав перевагу 96:94, а інші двоє фіксували нічию.