Він виграв лише три раунди: Красюк проаналізував бій Усика з Верховеном

Денис Іваненко — 24 травня 2026, 13:41
Олександр Красюк поділився думками про битву Олександра Усика (25-0, 16 КО) з кікбоксером Ріко Верховеном (1-1, 1 КО) за титул WBC.

Власний аналіз він опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.

Колишній промоутер українського чемпіона висловив захоплення нідерландським бійцем. Він переконаний, що той був дуже близьким до гучного апсету.

"Треба віддати належне Ріко – ми справді очікували, що він переможе. Але низка божевільних збігів обставин у поєднанні з поганим плануванням витривалості на чемпіонські раунди зіграла з ним жорстокий жарт. Проте я переконаний, що бокс отримав нового улюбленого героя. Який лев. Яке серце. Яка харизма. Справжній майстер. Факти:
  • Усик програвав за очками до 11-го раунду. За моїми оцінками, він виграв лише три раунди.
  • Судді біля рингу ледь могли повірити в те, що бачили, і все одно продовжували зараховувати програні раунди Усику.
  • Рефері не почув гонг. Можна лише припустити, що гонг звучить інакше в пустелі.
  • Ріко вичерпав сили та сильно постраждав. Можливо, рефері насправді вчинив правильно, не дозволивши провести 12-й раунд.
  • Усик переміг – без сумнівів. Він поцілований Богом", – написав Красюк.

Зазначимо, що рефері зупинив бій на останніх секундах 11-го раунду, коли українець засипав Ріко Верховена ударами в кутку. До того нідерландець також опинився в нокдауні.

Після десяти 3-хвилинок мінімальним лідером за записками суддів був саме зірковий кікбоксер. Він в одного рефері мав перевагу 96:94, а інші двоє фіксували нічию.

