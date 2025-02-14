Усик пояснив, чому йому нецікавий бріджервейт

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) не збирається опускатися на одну категорію, щоб боксувати в бріджервейті (91-102 кг), оскільки там всього два пояса.

Про це він сказав у коментарі для TalkSports.

" Ні, мені це не цікаво. Я не думаю про це. У мене є хевівейта та крузервейт. Бріджервейт – це щось нове? Там один пояс? Два? А ось я б'юся за всі чотири", – сказав Усик.

У бріджервейті пояса є лише від організацій WBA та WBC. Поясом WBC володіє Кевін Лерена (30-2, 14 КО), а чемпіоном від WBA є росіянин Муслім Гаджимагомедов (4-0, 3 КО).

Зазначимо, що сьогодні Усик заявив, що до кінця кар'єри планує провести ще два поєдинки. Також українець поклав край чуткам про можливе повернення в крузервейт.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів. Проте абсолютне чемпіонство в дивізіоні не стояло на кону, оскільки влітку Усик добровільно звільнив титул IBF. Нині цей пояс належить іншому британцеві Даніелю Дюбуа.