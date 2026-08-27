Ексчемпіон світу назвав головну проблему співпраці Джошуа з командою Усика

Карл Фроч поділився думками щодо тренувань Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) під керівництвом команди Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Його слова передає Boxing Scene.

Колишній чемпіон світу вважає, що це не найкращий варіант для Ей Джея після останнього бою британця. Він звернув увагу на проблему комунікації через мовний бар'єр.

"Команда Усика, мабуть, саме ті люди, які здатні набрати йому фізичну форму та, можливо, привести до ладу його ментальний стан. Але чи є вони правильною командою для роботи в кутку після того, що я побачив проти Пренги? Ні, тому що існує мовна проблема. Є комунікаційний бар'єр. Дещо з того, що вони казали, я взагалі не зрозумів. Це була невдала спроба мотиваційної промови", – сказав Фроч.

Зазначимо, що Джошуа у липні здобув другу перемогу під керівництвом команди Усика. Він у другому раунді нокаутував албанця Крістіана Пренгу.

Сам британець у першій 3-хвилинці двічі опинявся в нокдауні. Очікується, що наступний бій Ентоні проведе наприкінці осені проти Тайсона Ф'юрі.

Хоча "Циганський король" напередодні заявляв, що цей мегафайт перебуває на межі зриву. Він може не відбутись начебто через небажання Ей Джея битись у США.