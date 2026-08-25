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Чісора назвав Усика найкращим у трьох категоріях та обрав найсильнішого суперника

Олександр Булава — 25 серпня 2026, 16:38
Чісора назвав Усика найкращим у трьох категоріях та обрав найсильнішого суперника
Дерек Чісора
Getty Images

Британський суперважковаговик Дерек Чісора назвав колишнього абсолютного чемпіона світу Олександра Усика найкращим у трьох категоріях: захисті, роботі ніг і боксерському IQ.

Про це він розповів у коментарі журналісту Джеку Фіггу.

Також 42-річний боксер назвав ексчемпіона світу Тайсона Ф'юрі найкращим суперником, з яким він зустрічався.

"Джеб? Я намагаюся добре подумати, адже в мене було 50 боїв. Я справді хочу поміркувати. Швидко тут не вийде. Мушу обрати Тайсона. У нього хороший джеб".

Сила? Ділліан Вайт, тому що він мене нокаутував.

Захист? Я мушу обрати Усика, тому що не зміг до нього дістатися.

Робота ніг? Олександр Усик.

Швидкість? Ділліан, тому що він мене нокаутував.

Витривалість? Я мушу обрати Ділліана, адже той 12-раундовий бій, який ми провели в Манчестері, був неймовірним.

Боксерський IQ? Олександр Усик.

І нарешті, хто найкращий загалом? Переміг мене тричі — цей клятий Циганський король", — сказав Чісора.

Нагадаємо, що востаннє британець виходив на ринг на початку квітня. Тоді він рішенням суддів програв Деонтею Вайлдеру.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Дерек Чісора

Дерек Чісора

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