Красюк дав пораду Усику щодо бою з ексчемпіоном світу

Олександр Красюк поділився думкою про можливий бій Олександра Усика (25-0, 16 КО) проти Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО).

Його слова передає Boxing King Media.

Саме "Бронзового бомбардувальника" називають найбільш ймовірним суперником українця, в якого залишився "Last dance". Проте промоутер сумнівається в організації цього протистояння.

"По-перше, я не думаю, що він буде битися з Вайлдером. По-друге, якщо буде, то думаю, що це небезпечний бій для Усика. Ще небезпечніший, ніж проти Ріко. І я скажу вам чому. Чи є в Усика мотивація? Гроші? У цьому бою немає грошей. Zuffa? Вони бізнесмени, а не люди з боксу. Вони роблять бізнес. Вони роблять корпоративний бізнес. Тож, чим менше вони платять, тим більше заробляють. Це добре для їхніх акціонерів. Тож вони не ставляться до цього так, як ми звикли. Тож на кону не буде значних або надзвичайних грошей", – сказав Красюк.

Він додав, що цей бій несе забагато ризиків для Усика, а Вайлдеру нема чого втрачати. ​​Олександр відзначив силу американського панчера та вважає, що українцю не варто ділити ринг із Деонтеєм:

"У Вайлдера є удар. Дивний удар, який вилітає ніби з кишені – його навіть не бачиш. Пам'ятаєш, у трьох боях Тайсон Ф'юрі страждав від тих надзвичайно швидких ударів. Хоча він і бронзовий призер серед аматорів, у нього немає навіть близько того, що має Усик. Але чи є шанс програти лише одним ударом? Так. Такого шансу не було, коли він бився з Ф'юрі. Коли він бився з Ей Джеєм, то, мабуть, був. Коли він бився з Дюбуа – не такий великий. Але в бою з цим хлопцем ти можеш програти в одну мить. Навіщо ти ризикуєш заради цього? До чого ти прагнеш? Як ти виправдаєш такий ризик заради 3-5 мільйонів доларів? Якщо для тебе ці гроші варті того, щоб піти на такий ризик, тоді окей. Але його спадщина ніколи не буде такою ж. Тому він повинен подумати двічі".

Зазначимо, що Олександр Красюк був промоутером Олександра Усика до літа 2025 року. Вони припинили співпрацю перед реваншем українця з Даніелем Дюбуа.

Фахівець пісоя цього неодноразово радив боксеру завершити кар'єру. Він вважає, що "краще піти на годину раніше, ніж на дві хвилини пізніше".