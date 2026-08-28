30 хвилин говорили про бокс: Келлог поділився подробицями зустрічі Усика з Трампом

Колишній спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог розповів про зустріч Олександра Усика (25-0, 16 КО) з президентом США Дональдом Трампом.

Подробицями розмови політик поділився в етері Ютуб-каналу RAMINA.

За словами Келлога, він спеціально організував знайомство українського боксера з американським президентом.

"Усик – непереможений чемпіон світу у надважкій вазі. І було важливо привести Усика на зустріч із президентом, який дуже любить спорт. Думаю, було б добре показати президенту українців як живих людей", – розповів Келлог.

Він зазначив, що після знайомства Усик і Трамп близько 30 хвилин спілкувалися про бокс.

"Коли я його привів, вони, мабуть, добрих 30 хвилин говорили про бокс. Я просто відійшов у бік і дав їм поговорити. І думаю, добре, що це сталося. Президенту сподобалося, що він був там. Зустріч тривала набагато довше, ніж планувалося", – сказав Келлог.

Наступного дня Келлог знову запросив Усика на захід біля Білого дому, де відбувся бій у клітці.

"Я також повів туди Усика. Думаю, було просто добре, що вони познайомилися і поговорили. Він показав українців як живих людей. Президент відчув це", — додав Келлог.

За його словами, Трамп цікавився особистим життям Усика та, зокрема, запитував про його родину в Києві.

"Він знає, що Усик живе тут, у Києві. Його родина живе тут, у Києві. Трамп навіть питав Олександра про те, як це, коли його доньці доводиться вночі спускатися в метро. Ось що я маю на увазі", – зазначив Келлог.

Нагадаємо, що зустріч Усика з Трампом відбулася в Овальному кабінеті Білого дому 13 червня 2026 року. Напередодні український боксер відвідав Пентагон.