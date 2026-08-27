Я б не хотів бачити цей бій: колишній чемпіон світу назвав боксера, який здолає Усика

Біллі Джо Сондерс (30-1, 14 КО) поділився думкою щодо потенційної битви Мозеса Ітауми (14-0, 12 KO) проти Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Його слова передає Boxing News Online.

Ексчемпіон світу вважає саме британця фаворитом у протистоянні непереможених супертяжів. При цьому він додав, що наразі не хотів би бачити цей поєдинок, адже українець уже перебуває на спаді.

"Зараз я не даю жодному надважковаговику шансів проти Ітауми… Я б не хотів бачити цей бій – не зараз. Я хотів би побачити його два чи три роки тому, але тоді цього б не сталося. У кожного є свій кінцевий термін, і я вважаю, що Усик просто намагається залишатися в боксі заради грошей", – сказав Сондерс.

Зазначимо, що раніше Олександр пояснював, чому не буде ділити ринг із проспектом. Він заявляв про небажання ламати перспективного боксера.

На початку літа українець звільнив свої пояси та заявив, що в нього залишився "Last dance". Найбільш ймовірним суперником для цієї події вважається Деонтей Вайлдер.

Ітаума вже 29 серпня буде змагатись за титул IBF, який залишається вакантним, проти Філіпа Хрговича. Напередодні вони провели дуель поглядів.