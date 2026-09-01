Мозок просто на секунду відключився: тренер Верховена назвав свою фатальну помилку у бою проти Усика

Пітер Ф'юрі, тренер Ріко Верховена (1-1, 1 КО), розповів, яку помилку допустив під час поєдинку проти Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Його слова передає iFL TV.

Наставник забув сказати своєму підопічному, аби той збавив темп у 9-му раунді.

"Я дивився на нього у восьмому раунді й подумав: "Гаразд, коли він повернеться в кут, я скажу йому перепочити в наступному раунді. Я запитаю, як він почувається. Гадаю, йому варто знизити темп у цьому раунді.

Він повертається в кут. Я запитую: "Як ти почуваєшся?" Він відповів: "Я трохи втомився". І знаєте що? Не питайте мене, що сталося. Я так і не сказав йому знизити темп. Я не знаю, що сталося: чи то мозок просто на секунду відключився, чи то хтось інший щось сказав. Я не зможу вам відповісти.

Тож так, тут могли бути помилки чи недогляд. Але це не просто помилка. Я запитав: "Як ти почуваєшся?". А потім так і не сказав йому знизити темп. Хіба це не безглуздо? Розумієте? Ми всі припускаємося помилок", – сказав 58-річний коуч.