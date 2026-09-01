Мозок просто на секунду відключився: тренер Верховена назвав свою фатальну помилку у бою проти Усика
Пітер Ф'юрі, тренер Ріко Верховена (1-1, 1 КО), розповів, яку помилку допустив під час поєдинку проти Олександра Усика (25-0, 16 КО).
Його слова передає iFL TV.
Наставник забув сказати своєму підопічному, аби той збавив темп у 9-му раунді.
"Я дивився на нього у восьмому раунді й подумав: "Гаразд, коли він повернеться в кут, я скажу йому перепочити в наступному раунді. Я запитаю, як він почувається. Гадаю, йому варто знизити темп у цьому раунді.
Він повертається в кут. Я запитую: "Як ти почуваєшся?" Він відповів: "Я трохи втомився". І знаєте що? Не питайте мене, що сталося. Я так і не сказав йому знизити темп. Я не знаю, що сталося: чи то мозок просто на секунду відключився, чи то хтось інший щось сказав. Я не зможу вам відповісти.
Тож так, тут могли бути помилки чи недогляд. Але це не просто помилка. Я запитав: "Як ти почуваєшся?". А потім так і не сказав йому знизити темп. Хіба це не безглуздо? Розумієте? Ми всі припускаємося помилок", – сказав 58-річний коуч.
Нагадаємо, що двобій, який відбувся 23 травня 2026 року у єгипетській Гізі, закінчився перемогою Усика технічним нокаутом в 11-му раунді.
Після цього чинний "король" хевівейту звільнив свої чемпіонські пояси, адже не захотів проводити захист титулу WBC проти Агіта Кабаєла. Нідерландець, реагуючи на цю подію, запропонував провести реванш.
В одному зі своїх інтерв'ю Ріко розповідав, що лише через шість тижнів наважився переглянути повтор моменту зупинки бою.
Наразі авторитетний журнал The Ring з посиланням на слова директора команди українця Сергія Лапіна повідомив, що Олександр проведе наступний бій проти Деонтея Вайлдера. Протистояння може відбутися у березні 2027 року. Серед локацій називають США.