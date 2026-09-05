Усик зізнався, чи ще планує дебютувати за Полісся в офіційному матчі

Зірковий український боксер Олександр Усик (25-0, 16 КО) висловився про свою футбольну кар'єру.

Його слова передає On-side FM.

Колишній абсолют ще влітку 2023 року підписав контракт із Поліссям, проте так і не зіграв в офіційних матчах за "вовків". Він розповів, чи дебютує врешті-решт у професійному футболі.

Спортсмена запитали, чи можуть фанати побачити його на полі під час кубкового поєдинку проти Кудрівки. Олександр заявив, що він більше не гравець команди, а виконує інший функціонал.

"Ні, не побачите, тому що в мене вже інша посада", – сказав Усик.

Зазначимо, що в березні боксер став першим віцепрезидентом "вовків". За Полісся він зіграв два товариські матчі.

Перша поява Усика у формі житомирської команди відбулася на турнірі Winter Cup 2022 в поєдинку проти Вереса (3:1). Другу гру Олександр провів через чотири роки у спарингу з канадським Ванкувером (2:0).