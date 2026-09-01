Не Вайлдер: відомий промоутер знайшов потенційного суперника для Усика

Промоутер Олександр Красюк висловився про останній бій Олександра Усика (25-0, 16 КО) у професійній кар'єрі.

Його слова передає iFL TV.

Колишній промоутер непереможеного українця лаконічно відповів на запитання щодо фінальних планів Усика. Він несподівано заговорив про ветерана боксу Дерека Чісору.

"Можливо, знову провести бій з Чісорою і знищити його", – сказав Красюк.

Усик вже перемагав британця 31 жовтня 2020 року на лондонському "Вемблі" (117:112 та двічі 115:113). Олександр виграв титул чемпіона світу за версією WBO Inter-Continental у важкій вазі.

Однак авторитетний журнал Ring Magazine з посиланням на слова директора команди українця Сергія Лапіна повідомив, що Усик проведе наступний бій проти Деонтея Вайлдера. Протистояння можуть провести у березні 2027 року.

Раніше повідомлялося, що потенційний двобій Усик – Вайлдер відбудеться у США.

Нагадаємо, що у своєму крайньому поєдинку українець достроково переміг Ріко Верховена. Після тієї битви український боксер відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів та чекає на "last dance".