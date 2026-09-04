Ф'юрі назвав умову трилогії з Усиком

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Фʼюрі (35-2-1, 24 КО) оголосив про готовність завершити трилогію з колишнім абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком (25-0, 16 КО).

Його слова передає Boxing News.

Британець готовий повернувся до варіанту з Усиком, якщо його потенційний поєдинок проти Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) остаточно зірветься.

"Ще один чоловік, про якого я забув згадати раніше, коли говорив – це сенсей Джошуа, Олександр. Я знаю, що він сміливий хлопець і хоробра людина, і в нього зараз немає запланованих боїв. Давай зробимо це в США. Тут я отримаю справедливий результат. Цього разу все буде чесно.

Олександре, я – Ахілл, і я чекаю на тебе, сучий сину. Давай влаштуємо третій бій у нашій трилогії. Якщо твій хлопець — сцикун, боягуз і жовторотик, то я знаю, що в тебе вистачить духу, і ти знаєш, що я – найбільший гонорар, який ти коли-небудь отримаєш.

Як і минулого разу, я зроблю це для тебе, Усик, давай, кролику, давай. Я дам цьому фріку ще кілька днів, а потім прийду за тобою, хлопче. Я прийду за тобою, сенсею. Давай!" – заявив Ф'юрі.