Усик: Якщо з'явиться шанс завершити бій з Верховеном достроково – я ним скористаюсь
Чемпіон світу WBC, WBA та IBF в надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) оцінив можливість дострокової перемоги у бою проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.
Про це він розповів на пресконференції присвяченій поєдинку.
"Яким чином ви переможете в суботу? Я не знаю, скільки триватиме бій. Якщо буде 12 раундів – нормально. Якщо з'явиться шанс завершити достроково – я ним скористаюсь", – заявив Усик.
Нагадаємо, що бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня в Гізі. На кону стоятиме чемпіонський титул WBC.
Олександра вважають беззаперечним фаворитом протистояння, однак британський супертяж Дерек Чісора пішов проти більшості, зробивши ставку на нідерландського кікбоксера.
Напередодні непереможений український боксер розповів, що до кінця його професійної кар'єри залишилося провести лише три поєдинки.
