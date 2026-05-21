Гірн: Верховен матиме можливість показати найбільший апсет в історії боксу

Промоутер Едді Гірн заявив, що нідерландський кікбоксер Ріко Верховен матиме можливість здобути неочікувану перемогу у поєдинку проти українського надважковаговика Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Про це він розповів на пресконференції присвяченій поєдинку.

За словами Гірна, бій проти Усика для Верховена буде неможливою вершиною, бо український боксер взірець для будь-якого молодого бійця та атлета з точки зору роботи, етичності та психологічного налаштування.

"Цей бій на папері – неможлива вершина, яку має підкорити Ріко Верховен. Перефразую: йдеться про нормальну людину. Чому – бо причина, чому він досяг того, чого досяг – бо він ненормальна людина.

Олександр Усик – взірець для будь-якого молодого бійця та атлета з точки зору роботи, етичності та психологічного налаштування.Я побачив коли Усик запросив у табір Джошуа, чому він є беззаперечним і непереможним, чому він досі на вершині гри".

Але промоутер підкреслив, що у нідерландського кікбоксера буде шанс продемонструвати найбільший апсет в історії боксу та побажав виграти найсильнішому у цьому поєдинку.

"Але цей хлопець Ріко Верховен матиме можливість показати найбільший апсет в історії боксу. І це буде не лише на папері, якщо він це зробить. Він не просто підходить як найкращий боєць у своєму дивізіоні – він найкращий незалежно від вагової категорії. І якщо є щось драматичне чи неймовірне, що може трапитися – то це станеться поруч із єгипетськими пірамідами. Тож так, це вершина, але він сам людина-вершина. І він сповнений сили та серця для цього. Хай переможе найсильніший".

Нагадаємо, що бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня в Гізі. На кону стоятиме чемпіонський титул WBC.

Олександра вважають беззаперечним фаворитом протистояння, однак британський супертяж Дерек Чісора пішов проти більшості, зробивши ставку на нідерландського кікбоксера.

Напередодні непереможений український боксер розповів, що до кінця його професійної кар'єри залишилося провести лише три поєдинки.