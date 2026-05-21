Троє дітей від першої коханої, липова зрада і освідчення на Мальдівах: особисте життя Ріко Верховена

Вже 23 травня 2026 року Ріко Верховен зустрінеться з Олександром Усиком у Гізі (Єгипет). Це буде новий виклик для обох бійців та божевільна можливість нідерландського кікбоксера вже у своєму другому поєдинку на профі-рингу стати чемпіоном світу.

Якщо у боксі Верховен ще нічого не досягнув, то особиста сторона життя титулованого кікбоксера є дуже насиченою та драматичною.

"Чемпіон" розповідає про сімейне життя наступного суперника Усика поза межами рингу.

13 років із першою коханою та троє дітей

Зі своєю першою обраницею Ріко познайомився ще у 17-річному віці, а от його коханій Джекі Дюшен було 22 роки.

Офіційної інформації про весілля пари не було, хоча їх часто називали чоловіком та дружиною. Попри це закохані прожили пліч-о-пліч понад 13 років.

Ріко Верховен із Джекі Дюшен Фото з інстаграму

Джекі познайомилась із Ріко ще тоді, коли Верховен лише починав свій шлях до титулу чемпіона. Дюшен була поруч із спортсменом протягом усього його становлення як професійного бійця.

Навіть відсутність офіційного шлюбу не завадила парі спільно виховати трьох дітей. У 2011-му закохані вперше стали батьками. У них народилась донька Мікейла.

Ще через чотири роки Джекі народила Ріко другу донечку Джазлін, а у 2017-му у пари нарешті народився син, якого назвали Вінс.

Верховен із дітьми instagram.com/ricoverhoeven

Розірвання стосунків та приписування зради Верховену

Щасливі стосунки Ріко та Джекі тривали ще три роки після народження третьої дитини. У лютому 2020-го кікбоксер офіційно оголосив про розірвання стосунків із Дюшен.

Нідерландець пояснив, що вони віддалилися одне від одного. Вони перестали бути парою, якою були усі ці роки. Причиною цьому стала його постійна зайнятість кар'єрою, тренуваннями та зйомками, що призвело до "холоду" між раніше закоханими.

У 2023-му Верховен в одному з інтерв'ю зізнавався, що розрив із Джекі порівнював із провалом.

"Це відчувалося як провал. Особливо враховуючи, що я сам виріс у родині, де батьки розлучилися... Але якщо ти сам нещасливий, як ти можеш зробити щасливим когось іншого?" – сказав Ріко.

Цікаво, що у Дюшен теж була своя версія.

"Я відчувала, як він вислизає з моїх рук. Ріко змінився, і це завжди було моїм найбільшим страхом. Шкода, що слава так на нього вплинула", – розповідала Джекі.

Після такої заяви спортсмена у ЗМІ з'явилися чутки, що пара розпалася через зраду зі сторони Ріко. Його відоме ім'я приписували одразу декільком жінкам, зокрема, моделі Йоланте Кабау.

Однак Верховен категорично заперечив ці звинувачення у його бік. Нідерландець вчергове запевняв, що вони розійшлися через те, що між ними згасла "іскра кохання", а їх рішення було обопільним. Жодних втручань якоїсь іншої жінки у їх життя не було.

Закрутив роман із відомою тренеркою

Довго Ріко не горював. Наприкінці того ж 2020-го у пресі спалахнула інформація про нову обраницю Верховена – популярну нідерландську тренерку, фітнес-інфлюенсерку та засновницю бренду NVB Hustle Hard Наомі ван Бім, за якою стежать в інстаграмі понад 144 тисячі користувачів.

Ріко Верховен та Наомі ван Бім instagram.com/naomyvanbeem

Вже наступного року пара офіційно підтвердила свої стосунки. Історія кохання Ріко та Наомі розпочалася у спортивному середовищі, адже його нова кохана активно тренувала відомих людей у їхній рідній країні.

Романтична пропозиція на Мальдівах

17 липня 2024 року Верховен освідчився коханій. Особлива подія відбулася на березі океану під час романтичної вечері на Мальдівах.

Коротке відео із пропозицією з'явилося в інстаграмі кікбоксера, який почув омріяну відповідь від коханої.

"Вона сказала: "Так". Я дійсно все планував і сподівався, що все вийде так, як я спланував. Це було чарівно. Ми будемо цінувати цей момент до кінця нашого життя", – написав Ріко.

Після цього журналісти неодноразово запитували у наречених, коли вони планують відгуляти весілля. Однак пара запевняла, що має дещо інші плани, які хоче реалізувати, не поспішаючи йти до вівтаря.

Однією з цілей було завершення будівництва їхнього сімейного будинку у Нідерландах, яке тривало протягом 2024-2025 років.

Верховен у жартівливому стилі додавав, що організація весілля є складнішою процедурою, аніж підготовка до поєдинку. Натомість Наомі наголошувала, що хоче грандіозне весілля, куди будуть запрошені їхні рідні та знайомі.

Наомі ван Бім та Ріко Верховен instagram.com/naomyvanbeem

Пара досі офіційно не стала чоловіком та дружиною, хоча виховує трьох дітей кікбоксера, а також сина Наомі від перших стосунків.

Попереду у Верховена, можливо, один із найголовніших боїв у професійній кар'єрі. З такою командою та підтримкою на любовному фронті Ріко готовий здобути новий статус у боксі.

