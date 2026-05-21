Постол дав переконливий прогноз на бій Усик – Верховен

Український боксер Віктор Постол (33-6, 12 КО) в ексклюзивному коментарі "Чемпіону" висловився про фінальний результат протистояння Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти Ріко Верховена (1-0, 1 КО).

Колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі за версією WBC зробив ставку на непереможеного українця.

"Мій прогноз: Олександр здобуде перемогу. У Верховена немає шансів. Єдине, чим він може здивувати Усика, — це якщо він зможе потрясти нашого чемпіона, але це один відсоток зі ста", – сказав Постол.

Бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня у Гізі (Єгипет). WBC санкціонувала цю битву. Переможець двобою отримає унікальний пояс від Світової боксерської ради (WBC).

Олександра вважають беззаперечним фаворитом зустрічі, однак британський супертяж Дерек Чісора пішов проти більшості, зробивши ставку на нідерландського кікбоксера.

Напередодні непереможений український боксер розповів, що до кінця його професійної кар'єри залишилося провести лише три поєдинки.