Усик та Верховен провели битву поглядів у Великому єгипетському музеї

Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) та нідерландський кікбоксер Ріко Верховен провели битву поглядів, яка відбулась після пресконференції присвяченій поєдинку.

Боксери зустрілись у дуелі поглядів у Великому Єгипетському музеї. Боксери майже дві хвилини дивилися один одному в очі, поки їм не завадив промоутер Едді Гірн.

Usyk vs Rico at the Pyramids. History is about to be written 🇪🇬👑



Нагадаємо, що бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня в Гізі. На кону стоятиме чемпіонський титул WBC.

Олександра вважають беззаперечним фаворитом протистояння, однак британський супертяж Дерек Чісора пішов проти більшості, зробивши ставку на нідерландського кікбоксера.

Напередодні непереможений український боксер розповів, що до кінця його професійної кар'єри залишилося провести лише три поєдинки.

ФОТО: Denys Didkivskyi