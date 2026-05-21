Верховен назвав мету на бій з Усиком

Руслан Травкін — 21 травня 2026, 22:27
Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен буде радий перемозі над Олександром Усиком (24-0, 15 КО). Особливо приємно йому буде, якщо успіх станеться за підсумками 12 раундів.

Про це він сказав під час прессконференції в Гізі.

"Моя мета – просто виграти. Нокаут чи рішення суддів – не має значення.

Але якщо це буде перемога за 12 раундів над найкращим бійцем світу, який роками був на вершині, і він нічого не зможе зробити – це буде ідеально", – сказав Верховен.

Бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня 2026 року у Гізі (Єгипет). WBC санкціонувала битву. Переможець двобою отримає унікальний пояс від WBC.

Колишній чемпіон світу Джонні Нельсон спрогнозував фінальний результат поєдинку, а український боксер Сергій Дерев'янченко розповів, чи не шкодить цей двобій спадщині Олександра.

