Верховен назвав мету на бій з Усиком

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен буде радий перемозі над Олександром Усиком (24-0, 15 КО). Особливо приємно йому буде, якщо успіх станеться за підсумками 12 раундів.

Про це він сказав під час прессконференції в Гізі.

"Моя мета – просто виграти. Нокаут чи рішення суддів – не має значення. Але якщо це буде перемога за 12 раундів над найкращим бійцем світу, який роками був на вершині, і він нічого не зможе зробити – це буде ідеально", – сказав Верховен.

Бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня 2026 року у Гізі (Єгипет). WBC санкціонувала битву. Переможець двобою отримає унікальний пояс від WBC.

