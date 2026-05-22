Кроуфорд – про бій Усика проти Верховена: Сподіваюся, що обидва зможуть залишити ринг цілими

Колишній абсолютний чемпіон у трьох вагових категоріях Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) висловився про майбутнє протистояння Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти Ріко Верховена (1-0, 1 КО).

Його слова передає DAZN Boxing.

Американець зізнався, що ще ніколи не бачив поєдинків нідерландського кікбоксера, тому не може реально оцінити його сили й потужність.

"Я ніколи не бачив, як Ріко б'ється, тому не можу сказати, на що саме він здатний. Але я знаю Усика, знаю, якого він рівня, і думаю, що він готовий до цього. У суботу ввечері він покаже неймовірний виступ. І я бажаю їм обом усього найкращого. І, знаєте, сподіваюся, що обидва зможуть залишити ринг цілими та неушкодженими", – сказав Теренс.

Бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня у Гізі (Єгипет). WBC санкціонувала цю битву. Переможець двобою отримає унікальний пояс від WBC.

21 травня боксери провели нову дуель поглядів та пресконференцію. Напередодні офіційних заходів Олександр запевняв, що до кінця його професійної кар'єри залишилося провести лише три поєдинки.

Андрій Котельник та Віктор Постол зробили свої прогнози на майбутній двобій.

Нагадаємо, що Кроуфорд переміг Сауля Альвареса за одноголосним рішенням суддів у вересні 2025-го. Теренс відібрав пояси у Канело, ставши першим в історії абсолютним чемпіоном світу у трьох різних дивізіонах.

Після "Мисливець" оголосив про закінчення кар'єри. Згодом Теренс пояснив, чому вирішив повісити рукавички на цвях.