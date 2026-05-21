Котельник – про майбутню битву Усика проти Верховена: Для Олександра це прохідний бій

Софія Кулай — 21 травня 2026, 16:17
Прогноз Котельника на бій Усик – Верховен
instagram.com/kotelnyk_andriy

Срібний призер Олімпійських ігор-2000 з боксу Андрій Котельник у коментарі "Чемпіону" поділився думками щодо наступного бою Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти Ріко Верховена (1-0, 1 КО).

Колишній український боксер наголосив, що Олександр переважає у даному протистоянні з огляду на його досвід та кар'єру.

"Фаворит поєдинку, звичайно, Усик. Але шанси завжди є у будь-кого. Якщо ж конкретно казати, то я гадаю, що для Олександра це прохідний бій. У другій половині поєдинку, думаю, буде технічний нокаут або нокаут", – заявив львів'янин.

Котельник додав, що йому цікаво, чи зможе нідерландський кікбоксер хоча б щось запропонувати непереможеному українцю у профі-рингу.

"На сьогоднішній день Олександр рахується найсильнішим боксером у цій категорії. Ще й абсолютний чемпіон, вже не дворазовий, а триразовий. Тому людині з іншого виду спорту, не маючи досвіду в боксі, буде дуже складно щось запропонувати Усику. Хоча це спорт, бокс. Подивимося", – відповів президент Федерації боксу Львова.

Зустріч Усик – Верховен відбудеться 23 травня 2026 року у Гізі (Єгипет). WBC санкціонувала цю битву, а переможець отримає унікальний пояс від Світової боксерської ради. WBA та IBF зарахують цей поєдинок українському боксеру як захист титулів.

У четвер, 21 травня, обидва боксери проведуть пресконференцію.

Раніше український боксер Сергій Дерев'янченко розповів, чи не шкодить цей двобій спадщині Олександра.

Олександр Усик Андрій Котельник Ріко Верховен

