Усик – Верховен: де та коли дивитися бій в Україні

23 травня в Єгипті, біля пірамід Гізи, відбудеться одна з найочікуваніших подій 2026 року у світовому боксі. Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) проведе бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Пряма трансляція поєдинку в Україні відбудеться на медіасервісі Київстар-ТБ.

Усик проведе перший бій після перемоги над Даніелем Дюбуа у липні 2025 року. Для Верховена цей поєдинок стане лише другим на боксерському рингу.

Варто зауважити, що тривалий час правами на поєдинки лідера надважкої ваги володіла платформа MEGOGO, проте наразі офіційним глобальним транслятором вечора виступає сервіс DAZN.

Організацією турніру займається Світова боксерська рада (WBC) спільно з платформою Ready to Fight.

Під час першої зустрічі з пресою в Лондоні Олександр Усик з’явився з поясом WBC. Попри санкціонування бою цією організацією, титул на кону не стоятиме.

Олександр Усик Getty Images

Цікаві факти про бій

Контракт на бій було підписано 13 лютого;

Усик заробить за поєдинок щонайменше 30 мільйонів фунтів або 40,5 млн доларів;

Букмекери не сумніваються в перемозі українця;

Верховен має рекорд 66-10 (21 КО) у кікбоксингу, провів по одному бою у боксі й ММА (в обох переміг). Він 12 років утримував титул промоушена Glory;

У попередньому поєдинку Олександр Усик переміг британця Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО) в реванші та вдруге став абсолютним чемпіоном у надважкій вазі;

Зірковий андеркард

Окрім головного поєдинку, вболівальники побачать ще сім цікавих протистоянь, зокрема:

Бій за вакантний пояс WBO (суперсередня вага): перспективний британець Гамза Шираз спробує здолати досвідченого німця Алема Бегіча;

Захист поясу WBA Regular (напівсередня вага): Джек Каттералл зійдеться у рингу з титулованим представником Узбекистану Шахрамом Гіясовим;

Елімінатор IBF у важкій вазі: кубинець Френк Санчес екзаменуватиме срібного призера Олімпіади Річарда Торреза-молодшого;

Жіноче протистояння: Мізукі Хірута захищатиме пояси WBO та The Ring проти Маї Соліман;

Нагадаємо, раніше Усик розповів, які бої переглядає під час тренувальних таборів.