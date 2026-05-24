Усик – Верховен: статистика ударів яскравого бою

У місті Гіза, Єгипет, завершився бій між чемпіоном світу з боксу за версіями WBC, WBA, IBF та The Ring Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та Ріко Верховеном.

Перемогу здобув український боксер.

Аналітичний портал Compubox представив статистику ударів. Усик мав перевагу за джебами та силовими ударами.

Усик за бій влучив 23 джеба з 236 спроб (9,7%). Його суперник доніс до цілі 20 джебів, але й спроб витратив більше – 265 (7,5%).

Ріко влучив більше силових. Нідерландець доніс до цілі 93 удари. Українець на чотири менше – 89.

Раніше повідомлялося, що переможець бою Усик – Верховен отримає спеціальний пояс від Світової боксерської ради.

Це буде перший двобій Олександра після перемоги нокаутом над британцем Даніелем Дюбуа (з 19 липня 2025 року). Натомість нідерландський кікбоксер дебютував на боксерському рингу у 2014 році, коли здолав угорця Яноша Фінферу нокаутом у другому раунді.