Ексчемпіон світу зробив прогноз на бій Усик – Верховен: Десь після 3-4 раунду може його "посадити"

Колишній український боксер Юрій Нужненко висловився про майбутнє протистояння Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти Ріко Верховена (1-0, 1 КО).

Його слова цитує LuckyPunch.

Колишній чемпіон світу за версією WBA у напівсередній вазі прогнозує нокдаун від свого земляка у 3-му або 4-му раунді.

"Звісно, поєдинок буде цікавим: габарити Верховена вражають, він важчий приблизно на 20 кілограмів і має потужний удар. Але, як на мене, за наявності можливостей і бажання, десь після 3-4 раунду Усик може його "посадити", відправити в нокдаун. Побачимо. Сподіваюся на перемогу Олександра", – сказав Нужненко.

Бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня 2026 року у Гізі (Єгипет). WBC санкціонувала битву, а WBA та IBF зарахують цей поєдинок українському боксеру як захист титулів.

Переможець двобою отримає унікальний пояс від WBC. Непереможений українець вже прибув до Єгипту, як і Ріко. Нідерландський кікбоксер показав свою вагу.