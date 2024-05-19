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Чемпіон Бокс

Берінчик — 14-й український чемпіон світу з професійного боксу

Игорь Чернявский — 19 травня, 09:11
Берінчик — 14-й український чемпіон світу з професійного боксу

Завдяки перемозі над Емманулем Наваррете Денис Берінчик (19-0, 9 КО) став 14-м українським чемпіоном світу з професійного боксу.

Раніше титул чемпіона світу вигравали брати Кличко, Володимир Сидоренко, Сергій Дзінзірук, Юрій Нужненко, В’ячеслав Сенченко, Віктор Постол, Олександр Усик, Артем Далакян, Олександр Гвоздик, Сергій Богачук, Андрій Котельник і Василь Ломаченко.

Чинними чемпіонами є Усик (абсолют у надважкій вазі), Ломаченко (IBF у легкій) та Богачук (WBC Interim у першій середній). Берінчик здобув титул у легкому дивізіоні за версією WBO.

Напередодні на Чемпіоні вийшов матеріал про непростий шлях Берінчика від в’язниці та вуличної бійки з другом до титульного бою в США.

Бокс Віталій Кличко Артем Далакян Дзінзірук Володимир Кличко Василь Ломаченко Юрій Нужненко В’ячеслав Сенченко Сидоренко Олександр Усик Віктор Постол Денис Берінчик Олександр Гвоздик Сергій Богачук Андрій Котельник

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