Олександр повинен зробити з Даніеля клоуна: експерти дали прогноз на бій Усик – Дюбуа 2

Уже цієї суботи, 19 липня, відбудеться чемпіонський бій у надважкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа. На кону стоятимуть чемпіонські пояси чотирьох провідних боксерських організацій – WBC, WBA, WBO (належать Усику) та IBF (Дюбуа).

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Перед поєдинком Чемпіон поспілкувався з експертами, які дали прогноз на бій, відповіли, скільки боїв залишилося Усику та чи потрібен йому третій поєдинок проти Тайсона Ф'юрі, а також припустили, хто з українських боксерів у майбутньому може зайняти місце Усика.

Експерти Чемпіона:

Юрій Нужненко: чемпіон світу WBA (2008-2009) у напівсередній вазі.

чемпіон світу WBA (2008-2009) у напівсередній вазі. Віктор Постол: чемпіон світу WBC (2015-2016) у першій напівсередній вазі.

чемпіон світу WBC (2015-2016) у першій напівсередній вазі. Аліна Шатернікова: віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу.

– Яким бачите хід бою-реваншу Усика з Дюбуа 19 липня, та який прогнозуєте результат?

Нужненко: Я сподіваюся, що буде перемога Усика. Але, дивлячись як він вирішить по ходу поєдинку. Він повинен зробити з нього клоуна. Не дати себе вдарити, обдурити, обхитрити, на ніжках провалювати та інше. А ближче до 9-10-11 раундів, я вважаю, що може завершити бій достроково.

Постол: На мою думку, другий бій буде складнішим за перший. Бо Дюбуа після поразки від Усика боксував з гарними боксерами та набрався досвіду. Олександр буде робити свою роботу, як і тоді. Буде гарно рухатися на ногах. А Дюбуа захоче виграти, тому тут 60/40 на користь Усика. Дуже важко спрогнозувати. Але будемо вірити, що Олександр переможе.

Шатернікова: Усик на сьогодні є бійцем з, мабуть, найвищим IQ та досвідом великих поєдинків проти потужних суперників. І для нього цей бій буде ще одним великим боєм в його кар'єрі. В Усика є неймовірно крутий досвід двох боїв з Тайсоном Ф'юрі, де, попри багато переваг британця, Олександр знайшов під нього ключики та розкусив цей міцний горішок. Тому в реванші з Дюбуа, мені здається, йому буде значно легше, ніж було в першому поєдинку. Я прогнозую дострокову перемогу Усика, бій має завершитися до 10 раунду. Але може бути й усі 12.

Олександр Усик Top Rank

– Скільки ще боїв Усик зможе провести на своєму звичному чемпіонському рівні?

Нужненко: Дивлячись, яка в нього буде функціональна форма. Тим паче, що він вже не молодий, 38 років. Тому тут все вирішуватиме те, яким буде психологічний та фізичний стан.

Постол: Я думаю, що якщо Олександр виграє цей поєдинок, то, мабуть, завершить кар'єру. Я не бачу сенсу надалі комусь щось доводити.

Шатернікова: Складно сказати. Щоб було близько до дійсності, то треба постійно бути членом його команди та розуміти, яка мотивація сьогодні в Олександра на першому місці при підготовці. Я точно знаю, що він дуже багато часу витрачає на постійну підготовку до своїх боїв. Поєдинки – це вже фінальна стадія дуже важких тренувальних таборів. Тому зрозуміло, що він втомлюється і фізично, і ментально.

Постійно тренуватися, виходити на пік форми – це важко. Тому, може ще пару поєдинків. Але це все припущення. Все залежить від того, наскільки людина знаходить у себе внутрішній драйв заходити ще на один поєдинок та відповідно на ще один тренувальний табір. Сподіваюся, що він не затягне. Але скільки боїв я не скажу точно.

– Чи потрібен Усику третій бій проти Тайсона Ф’юрі? Особисто вам було б його цікаво подивитися?

Нужненко: Я думаю з таким суперником завжди цікаві поєдинки. Тим паче хотілося, щоб він його переміг красивим нокаутом. Це було б яскраве завершення кар'єри. Бо Тайсон Ф'юрі дуже незручний, один з найнезручніших суперників для Усика. Тому це буде нелегко зробити.

Постол: Не думаю, що буде третій бій, і не думаю, що Олександру буде цікаво провести його. Єдине, що гроші можна заробити. Ось через це ще можна боксувати. А так, не думаю, що поєдинок відбудеться.

Шатернікова: Насправді, третій бій мені вже точно не було б цікаво дивитися. Чи потрібен він Усику? Лише з точки зору монетизації. Але я в ньому нічого особливого не бачу. Ф'юрі хоче цей бій. Для нього це виключно бізнес, а не великий спорт. Тому хто зна. Якщо знайдеться якась компанія чи хтось, хто заплатить великі гроші за цей бій, то може він і відбудеться. Але це виключно бій, щоб заробити ще один раз багато грошей. А з точки зору спортивної складової мені він не цікавий.

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі Getty Images

– Хто з українських боксерів у майбутньому може зайняти місце Усика, як Олександр свого часу продовжив справу, розпочату братами Кличками? Чи є такий український боксер зараз?

Нужненко: В Україні боксери завжди були, є та будуть. Але важко сказати, хто може замінити Усика. В збірній України в аматорах є гарні пацани. Але якщо вони зможуть перейти в професіонали, тоді будемо вирішувати, дивитися по ходу боїв. А так, просто промовчу (сміється – прим.).

Постол: Це важко сказати, чесно кажучи. Але будемо сподіватися, що в нашій країні з'явиться такий боксер, який досягне таких вершин, що й Олександр.

Шатернікова: Прямо зараз важко дати відповідь. Насправді такі феномени в боксі, яким точно є Олександр Усик, бувають вкрай рідко. Це як у мистецтві да Вінчі чи Рафаель. Є потужні хлопці в збірній, є хлопці, які зараз активно виступають в професійному боксі та досягають там значних поєдинків, в тому числі й у США. Але на сьогодні прямо сказати, що є заміна, я не можу.