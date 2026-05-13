Верховен прибув до Єгипту на бій з Усиком і показав вагу

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен вже прибув до Єгипту, де проведе бій проти чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Боєць опублікував відео у своєму Instagram.

"Доброго ранку, хлопці. Півтора тижня до великого бою. Ми в Єгипті", – сказав Верховен.

Нідерландець похизувався фізичною формою та показав актуальну вагу, яка наразі становить 124,3 кг. Зазначимо, що два тижні тому Верховен важив трохи більше – 125,1 кг.

"Коротке оновлення. Поїхали, це не так уже й погано", – додав Верховен.

Нагадаємо, що бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі. На кону стоятиме чемпіонський титул WBC, яким володіє українець. Крім того, переможець поєдинку отримає пам'ятний спеціальний пояс від Світової боксерської ради (WBC) "Король Нілу".

Раніше відомий тренер Шейн Макгіган оцінив шанси Верховена здійснити апсет у битві з Усиком.