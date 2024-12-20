“Швидший, сильніший, хитріший”: експерти оцінили шанси Усика та Ф’юрі в реванші

У суботу, 21 грудня, відбудеться бій-реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Українець та британець оскаржуватимуть пояси WBC, WBA Super, WBO, IBO та журналу The Ring.

Чемпіон зібрав прогнози провідних українських боксерів недалекого минулого. Усі експерти схильні до думки, що Олександру буде набагато легше психологічно й ментально, ніж у першому бою. Тепер він є фаворитом й виступає з позиції сили. Але у Ф’юрі нікуди не подівся його головний козир – величезні габарити.

Ми попросили експертів відповісти на три питання:

Чого ви чекаєте від майбутнього бою? Які можуть бути козирі у претендента Ф’юрі перед другим боєм з чемпіоном Усиком? Чи можуть організатори сфальсифікувати результати бою в разі явної переваги Усика й організувати третій бій, так звану трилогію?

Сергій Дзинзирук

Чемпіон світу WBO (2005-2011) у першій середній вазі

Сергій Дзинзирук Facebook

1. "Думаю, що нічого нового ми не побачимо, в принципі, бо підготовка йде так само як і перед першим боєм – і у Ф'юрі, і в Усика. Але я вважаю що Усик зараз буде лідером, він вже є лідером, він буде лідером, і він буде впевненіше себе почувати. Він набагато краще повинен відбоксувати, ніж тоді, в першому бою.

2. Не знаю, чесно кажучи, на які несподіванки здатний Ф’юрі. Він боксер стабільний, я не вважаю, що він щось придумає. На щось нове, щось неочікуване від нього, я думаю, сподіватися не варто. Нічого такого не буде. Може більше напору зробити, але Усик, мені здається, і сильніший, і швидший за нього. І зараз він буде впевненіше себе почувати в ринзі. Тому у моральному плані Усик має підійти ще краще, ніж на перший бій.

3. Дивіться, в першому поєдинку, взагалі, якщо брати за правилами, Усик вже виграв достроково перший поєдинок. Якщо суддя в ринзі зупиняє бій, то це все, це програш Ф'юрі. Ніякого відрахунку тоді не може бути. Але суддя зупинив, відрахував і далі продовжує. Це неправильно, це проти всіх правил.

Я думаю, що побачимо по бою, як буде бій складатися. Але якщо Усик буде на голову сильніший, швидший і точніший, то навіть і суддя не зможе віддати перемогу супернику. Тяжко сказати. Два суперники дуже хороші. Але я вважаю, що Усик сильніший. Швидший, сильніший, хитріший".

Андрій Котельник

Чемпіон світу WBA (2008-2009) у 1-й напівсередній вазі

Андрій Котельник Getty Images

1. "Що я можу очікувати від цього бою? Перемоги українця.Я вам скажу, що історія й так вже написана. Титул абсолюту зараз вже розігруватися не буде, усі регалії, статус першого абсолютного чемпіона у столітті залишаються в Усика. Для телебачення це буде цікаво, якщо Усик програє Ф’юрі. Але я думаю, що такого "напрягу", як під час поєдинку за титул першого абсолюту в столітті, не буде. Це тепер вже більше фінансове питання.

Я думаю, Усик буде більш розкутий, він вже виграв перший бій, має психологічну перевагу. По-перше, кондиції у нього кращі. Він рухливіший, швидший.

Я собі так аналізую. У обох за плечима перший поєдинок, який був боєм двох непереможених боксерів. До того ж це був бій за титул абсолюту. Зараз це теж буде поєдинок за титули чемпіона. Але, я думаю, що психологічно буде трохи менше стресу і ризику, ніж було в першому поєдинку. Тобто це не той випадок, коли на кону все – або пан, або пропав. Зараз трохи інша ситуація. Але то моя суб'єктивна думка, не факт, що так воно і буде.

2. Ф’юрі хіба що габарити має, але це таке. А чи може він щось протиставити нашому хлопцю, чи ні? Ясно, що не буде просто. Але я б все ж таки віддавав перевагу у цьому поєдинку Усику. Не з великою перевагою, але фаворитом він є.

Так, Ф’юрі програв перший бій, й отримав великий психологічний удар, позбувся статусу непереможного, залишився без титулу абсолютного чемпіона. Але, списувати Ф'юрі з фаворитів я б теж не став. Нікому він до того не програвав. В принципі, в першому поєдинку, якби не дев'ятий раунд, теж був конкретний поєдинок. Тому, цікаво самому.

3. Дивіться, Усик непереможний, олімпійський чемпіон, чемпіон світу, абсолют в одній категорії, в другій. Якщо він виграє з мінімальною перевагою, можливо, як в першому поєдинку, то чого йому мають не віддати перемогу.

Я б все-таки не стверджував. Це чутки. А може цей бій буде взагалі нецікавий. Просто Усик виграє, нецікавий буде, то для чого той третій бій. Теж такий варіант може бути. Тобто ні той нічого не дає зробити, і цей пасивний буде. І що тоді? Згадуючи, це вже нікому не буде цікаво, глядачам в першу чергу.

Ясна річ, що станом на зараз всі це хотіли б, телебачення і промоутери в першу чергу. Аля як буде насправді подивимося 21 грудня. Зараз ми можемо лише говорити, гадати. Я думаю, що Усик зараз на піку, і для нього, наскільки я розумію, це найважливіша історія. Я думаю, грошей він вже трохи має, і зараз також їх ще заробить. Для нього точно не питання зараз в грошах і третьому бої".

Юрій Нужненко

Чемпіон світу WBA (2008-2009) у напівсередній вазі:

Юрій Нужненко Getty Images

1. "Чекаю, що цей бій мало чим буде відрізнятися від першого. Сашко буде дурити, працювати другим номером. Ф’юрі намагатиметься його задавити масою, своєю силою. Я думаю, що Усик з цим розбереться, він рухливий, швидкий, у чудовій формі. Проблем в нього не має бути.

Не можна сказати, що він однозначний фаворит, але в нього за плечима вже перший бій, перемога над суперником, якого раніше ніхто не перемагав, й, відповідно, психологічна перевага. Думаю, що Усик фаворит цього поєдинку.

2. Чи може Ф’юрі щось придумати? Може, завдяки своїм параметрам і гостроті роботи, у нього багато проходило в першому бою. Плюс дуже багато разів Саша пропустив удар знизу. Не аперкот, але такий дуже неприємний удар, від якого дуже важко захищатися. Щось на кшталт цього може вигадати Ф'юрі.

Він швиденький для своїх габаритів, тому шанси, звісно є як у Ф'юрі, так і в Усика. Просто єдине, що зараз у Сашка психологічна перевага на його стороні. А це дуже важливо в бою, де шанси суперників потенційно рівні.

А так, по габаритах, звісно, Ф'юрі виглядає на порядок більше.

3. Я думаю, це маячня. Головне – майстерність боксерів. Хоча...

Як то кажуть, те, що не вирішують гроші, вирішують великі гроші. І якщо вони підкуплять суддівську колегію і всіх інших… Ви ж бачите, як іноді буває (посміхається). Тому, не здивуюся сильно".

В’ячеслав Сенченко

Чемпіон світу WBA (2009—2012) у напівсередній вазі

В'ячеслав Сенченко Facebook

1. "Як і всі, очікую класного бою від двох найкращих боксерів сучасності у суперважкій вазі. Вони провели яскравий перший бій, тепер сподіваюсь, що подарують нам ще один. Очікую, що це буде конкурентний, напружений й цікавий для глядачів бій.

Усик переміг в першому бою й тепер йому буде легше психологічно, але він має викладатися на всі сто, як то кажуть, щоб виграти цей бій. Але, в першому бою він показав, що знайшов підхід до Ф’юрі, в нього є свої козирі. Це й робота ніг, захист, швидкість, в нього важко влучити, добрий таймінг (він вчасно б’є), дисципліна в ринзі, концентрація на всі 12 раундів, техніка, точні удари. Я думаю все це буде використано і в другому бою.

2. Що Ф’юрі треба змінити у порівнянні з першим боєм? Якщо я ставлю себе на його місце, то спробувати працювати більше в атаці. Менше робити шоу, більше боксу. Бути більше дисциплінованим, більше атакувати. Тому що в першому бою він більше грав на публіку й десь втрачав концентрацію.

Я б змінив сам підхід до бою. Це не шоу, це бокс. Треба бути більш дисциплінованим, ну й більше атакувальних дій від нього, працювати першим номером.

Йому треба змінити своє ставлення до бою психологічно, перестати зневажати Олександра, зверхньо ставитися до нього, вважаючи, що перемога все одно прийде. Я думаю, він вже зрозумів, що підхід а-ля "Усик маленький, в нього нічого не вийде" не спрацьовує. Після попереднього бою, першої своєї поразки у кар’єрі, він вже змінив свій погляд, і в суботу ми побачимо в ринзі дещо іншого британця. Більш зібраного й більш відповідального.

3. Все може бути. Навіть в першому бою, де перевага Усика була доволі відчутною, перемога йому була присуджена лише роздільним рішенням суддів. А якщо цей бій буде рівним, то чому б суддям не віддати перевагу Ф’юрі. Але я не думаю, що третій бій реальний. Думаю, що Усик все ж таки впевнено виграє, а потім буде реалізовувати подальші плани.

Наскільки я чув від його промоутера Олександра Красюка, Усик має намір повернутися у крузервейт й ще раз об’єднати титули, стати абсолютом. А Ф’юрі, своєю чергою, в надважкій вазі має провести бій з Джошуа, якого чекає уся Англія".

Відповідальний редактор – Денис Шаховець