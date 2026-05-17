Усик з командою прибув у Єгипет на бій з Верховеном
Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) разом зі своєю командою прибув до Єгипту, де проведе бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.
Про це повідомляє RingMagazine.
"Гіза, ми офіційно прибули з командою", – написав Усик.
Напередодні українець завершив підготовку до поєдинку.
Нагадаємо, що бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі. На кону стоятиме чемпіонський титул WBC, яким володіє українець. Крім того, переможець поєдинку отримає пам'ятний спеціальний пояс від Світової боксерської ради (WBC) "Король Нілу".
Зазначимо, що Ріко уже прибув до Єгипту на бій з Усиком і показав вагу.