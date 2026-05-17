Усик з командою прибув у Єгипет на бій з Верховеном

Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) разом зі своєю командою прибув до Єгипту, де проведе бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Про це повідомляє RingMagazine.

"Гіза, ми офіційно прибули з командою", – написав Усик.

Напередодні українець завершив підготовку до поєдинку.

Нагадаємо, що бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі. На кону стоятиме чемпіонський титул WBC, яким володіє українець. Крім того, переможець поєдинку отримає пам'ятний спеціальний пояс від Світової боксерської ради (WBC) "Король Нілу".

Читайте також : IBF ухвалила рішення щодо бою Усик – Верховен

Зазначимо, що Ріко уже прибув до Єгипту на бій з Усиком і показав вагу.