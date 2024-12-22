Повністю домінував у цьому бою: експерти – про бій-реванш Усик – Ф’юрі

В ніч на неділю, 22 грудня, Олександр Усик виграв бій-реванш проти британця Тайсона Ф’юрі. Непереможний український боксер захистив звання чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC та IBO.

Поєдинок на Kingdom Arena у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді тривав 12 раундів і судді були одноголосні у своєму рішенні — 116:112, 116:112, 116:112 на користь українця.

Чемпіон зібрав думки титулованих українських боксерів недалекого минулого. Чемпіони світу "нульових" по різному оцінили бій двох найсильніших суперважковаговиків сучасності.

Ми попросили експертів відповісти на три питання:

Ваші враження від бою. За рахунок чого Усик мав настільки відчутну перевагу? Якої помилки припустився Ф’юрі? Чи він зробив все що міг і просто не мав шансів у цьому бою? Що буде далі робити український чемпіон, який, здається, вже довів усім і все?

Юрій Нужненко

Чемпіон світу WBA (2008-2009) у напівсередній вазі.

1. По-перше, нагадаю, що справдились мої прогнози, які я вашому виданню давав ще перед боєм. Усик молодець, повністю домінував у цьому бою. Як я й казав, мав перевагу завдяки тому, що тримав таймінг, дистанцію тримав, удари наносив в міру потужні. Все було в нього в наявності, під час бою працював правильно, мудро. Все правильно зробив. Вважаю, Сашко – молодець, чисто і чесно виграв.

2. Я б на місці Ф'юрі, коли в рингу маєш таку величезну перевагу над суперником – у вазі, габаритах, зовсім по-іншому вів би бій. Треба було душити Усика, пресингувати. І тоді шанси може якісь були б. Перегравати суперника, який помітно нижче тебе і трохи швидше, досить важко.

3. Думаю, Усик ще може провести кілька боїв у рингу. Але, це в принципі вже його рішення, фінансовий стан в нього нормальний, може й завершити кар’єру. Він дійсно усього досяг.

Чи буде це в цій вазі, чи він спуститься у крузервейт, вже залежить від того, скільки йому доведеться ганяти. На зважені у нього було, 102,5 кг, тобто 12,5 кілограмів треба буде скидати. Це буде нелегко. До того ж він вже скільки часу боксує в супертяжах… Але, якщо він може це зробити й буде на це бажання, то буде цікаво.

Пресслужба Riyadh Season

В’ячеслав Сенченко

Чемпіон світу WBA (2009-2012) у напівсередній вазі.

1. Від бою я не в захваті, від самого бою, його змісту. Від результату – так, супер. Результат той, що потрібен. І Усик зробив все те, що було потрібно для результату, і переміг. Але сам бій – я не відчув якогось задоволення.

Я не люблю такий бокс, ігровий, за очками. Не вистачало розміну ударами, драми. Не було на що дивитися, як колись у цій ваговій категорії. Хотілося би бачити такі бої, як Льюїс колись бився, Тайсон, Кличко, Холіфілд, де заруби були. А тут більш ігровий, такий, думаючий бокс. А глядачі хочуть більше бачити інтриги, заруби, нокаути, нокдауни.

Тут було все так акуратно, Усик поступово забирав кожен раунд. І його зрозуміти можна, він чемпіон, йому ризикувати навіщо.А от Ф'юрі міг би бути більш агресивним, більше ризикувати.

Результат класний, а сам бій… Мені хотілося побачити більш крутий бій. Якщо зустрічаються два найкращих боксери у своїй вазі, то хотілося побачити конкурентний бій, більше інтриг. А тут я не бачив якоїсь переваги у Ф'юрі. Усік за рахунок точності менше викинув ударів. За рахунок того, що він в кожному раунді був десь точніший, по таймінгу випереджав. Плюс захист трохи кращий, кожен раунд потрохи забирав.

2. Ф’юрі в цьому бою не робив ніяких помилок. Якщо брати у порівнянні з першим боєм, він був зібраний, не було шоу від нього, дуркувань в ринзі. Він нормально провів бій. Мабуть, це просто його максимальний рівень. Він за класом нижчий, технічно слабший за Усика. Мабуть, це головне. Школа боксу, робота ніг, робота в захисті в Усика краща. Ось і все.

3. Думаю, є якісь плани провести ще декілька боїв. Але, прямо зараз я навіть не бачу, хто в цій категорії може перемогти нашого чемпіона. А ось спуститися до крузервейту, спробувати знову об'єднати титули, є така опція. Подивимося.

Був мегафайт Усик – Ф'юрі, але як для мене він до рівня мегафайту не дотягнув. Можливо, що хтось з'явиться, хто буде більш пристойним суперником нашому чемпіону. А можливо зараз і не з'явиться.

Усик вже увійшов в історію, це без питань. Але він увійшов в історію не такими боями, як з Ф'юрі. Ф'юрі боксер хороший, але, як на мене, не тягне на статус якогось великого бійця. На якогось супер крутого бійця століття чи десятиліття він не тягне.

Пресслужба Riyadh Season

Андрій Котельник

Чемпіон світу WBA (2008-2009) у 1-й напівсередній вазі.

1. Я б не сказав, що Усик виграв з величезною перевагою. Точно виграв, але виграв трошки. Я рахував до цього, за моїми підрахунками він виграв з перевагою у два раунди. Але різниці немає, виграв.

Деякі раунди, на мою думку, були нічийними, рівними. Але місцями Усик дійсно виглядав більш чітко. Він молодець, підтвердив, що не випадково був абсолютним чемпіоном світу.

2. Ф’юрі програв, тому що його час вже пішов до завершення кар'єри. В кожного свій час, зараз час Усика. Помилки може припуститися кожен, без помилок бокс неможливий. Ідеальних боксерів немає.

Але для того, щоб виграти в Усика, того що робив Ф'юрі, було замало. Усик швидшим був, більше підтримував темп, контролював ситуацію. Він в принципі навіть коли руку підняв, ніхто не здивувався. Якщо порівняти перший бій, де могли і туди, і туди віддати перевагу, то тут, у другому, ми побачили повну перевагу українця.

3. Що йому зараз робити? Треба його запитати, я ж не знаю, я не його менеджер. Ну, і що, що він всім все довів? Можна йти далі. Знову абсолютом можна стати – виграти в Дюбуа і знову стати абсолютним чемпіоном.

Спуститися в крузервейт? А для чого йому спускатися… Я думаю, він може зараз в Дюбуа виграти й знову об’єднати титули. Це більш доречно, ніж йти в іншу вагову категорію. Для чого кудись спускатися, якщо титули на руках є, куди йти далі…