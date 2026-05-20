Ексчемпіон світу спрогнозував результат бою Усик – Верховен: Хіба що рефері втрутиться і врятує його

Колишній чемпіон світу Джонні Нельсон висловився про майбутнє протистояння між Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та Ріко Верховеном (1-0, 1 КО).

Його слова цитує Boxing King Media.

Британець невпевнений, чи закінчиться поєдинок достроково. Він припустив, що українець може святкувати перемогу за записками суддів.

"Не думаю, що це буде дострокова перемога. Гадаю, Усик переможе за очками. Думаю, Ріко буде в чудовій фізичній формі, дуже сильним. Порівняно з Усиком він обмежений у плані техніки, але, на мою думку, він зможе пройти всю дистанцію. Він буде хапати й клінчувати. Хіба що рефері втрутиться і врятує його, але одностороннього побиття не буде", – сказав Нельсон.

Бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня 2026 року у Гізі (Єгипет). WBC санкціонувала битву, а WBA та IBF зарахують цей поєдинок українському боксеру як захист титулів.

Переможець двобою отримає унікальний пояс від WBC. Обидва бійці вже прибули до Єгипту та провели дуель поглядів на тлі пірамід.

