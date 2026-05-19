Українські енергетики зробили Усику символічний подарунок перед боєм з Верховеном
Українські енергетики оригінально підтримали Олександр Усик перед його гучним поєдинком проти Ріко Верховена.
На сторінці ДТЕК з'явилося емоційне відео, в якому працівники компанії звернулися до чемпіона зі словами підтримки.
"Скрути йому гайки. Ми в тебе віримо", – сказали енергетики у ролику.
Наприкінці відео вони також заінтригували фанатів, повідомивши, що вже підготували для Усика спеціальний подарунок.
Згодом чемпіон опублікував відео розпакування посилки у своїх соцмережах. Усередині виявилися футболка з написом "Експерт з відключень", а також спеціальні боксерські рукавички з яскравим написом "Power Off".
Усик емоційно відреагував на подарунок та подякував енергетикам за підтримку.
"Дякую всім енергетикам за вашу битву за світло. Дякую за нове звання, друзі. Зроблю все по максимуму", – написав чемпіон.
Нагадаємо, наступний свій поєдинок Олександр Усик проведе проти кікбоксера Ріко Верховена. Бій відбудеться 23 травня у Єгипті.
Зазначимо, що переможець поєдинку отримає пам'ятний спеціальний пояс від Світової боксерської ради (WBC) "Король Нілу".
Напередодні Усик та Верховен провели битву поглядів на тлі пірамід.