Усик зустрівся з президентом WBC перед боєм з Верховеном
Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) у Єгипті провів зустріч з президентом Світової боксерської ради Маурісіо Сулейманом.
Такоє українець приміряв спеціальний пояс від WBC "Король Нілу", який отримає переможець його поєдинку з Ріко Верховеном.
Нагадаємо, що бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня в Гізі. На кону стоятиме чемпіонський титул WBC.
Напередодні боксери зійшлись у битві поглядів на тлі єгипетських пірамід.
Раніше прогноз на цей поєдинок зробив Тоні Белью. Він зізнався, чи вірить в апсет, назвавши нідерландця проблемою для чинного короля хевівейту.