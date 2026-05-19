Усик зустрівся з президентом WBC перед боєм з Верховеном

Олександр Булава — 19 травня 2026, 20:29
Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) у Єгипті провів зустріч з президентом Світової боксерської ради Маурісіо Сулейманом.

Про це повідомляє LuckyPunch.

Такоє українець приміряв спеціальний пояс від WBC "Король Нілу", який отримає переможець його поєдинку з Ріко Верховеном.

Нагадаємо, що бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня в Гізі. На кону стоятиме чемпіонський титул WBC.

Напередодні боксери зійшлись у битві поглядів на тлі єгипетських пірамід.

Раніше прогноз на цей поєдинок зробив Тоні Белью. Він зізнався, чи вірить в апсет, назвавши нідерландця проблемою для чинного короля хевівейту.

