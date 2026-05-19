Український боксер розповів, чи не шкодить спадщині Усика його бій проти Верховена

Український боксер Сергій Деревʼянченко (16-6, 11 KO) поділився думками щодо майбутнього бою Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена (1-0, 1 КО).

Його слова передає Sport-express.ua.

Призер чемпіонату світу з боксу розповів, що немає особливих очікувань перед битвою Усик – Верховен, де беззаперечним фаворитом буде Олександр, який повністю домінуватиме у ринзі.

Дерев'янченко оцінив, як досвід кікбоксера допоможе нідерландцю у поєдинку.

"Верховен має хороший удар і бійцівський досвід. Ці види спорту пов'язані між собою, але, повторюся, вони різні. Не вважаю, що поєдинок матиме якусь інтригу. В історії ми вже бачили дуже багато змішаних боїв з різних дисциплін. У подібних випадках траплялася абсолютна домінація боксера. Тому минулий досвід жодним чином не допоможе Верховену. Це бокс, а не кікбоксинг", – сказав Сергій.

Український боксер додав, що перевага Верховена у вазі не стане проблемою для непереможеного українця.

Дерев'янченко запевнив, що на старті зустрічі Ріко спробує завдати лакі-панч, який є єдиним шансом на перемогу для Верховена. Він прогнозує звитягу Усика нокаутом на середині дистанції.

Також він оцінив, чи не шкодить цей бій боксерській спадщині Олександра.

"Цей бій жодним чином не шкодить його спадщині, якщо ми говоримо про переможні сценарії. Звичайно, є невеличка вірогідність програшу, але я не думаю, що він станеться. Кожен бій не має бути важким. Це нормальна практика. У боксі може один матч видатися складним, інший – легшим. Усик зробив серію дуже важких поєдинків з кулака на кулак з непростими суперниками. Тому абсолютно логічно, що один з боїв він робить перехідним та простішим, аніж усі попередні", – відповів чемпіон України.

Бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня 2026 року у Гізі (Єгипет). WBC санкціонувала битву, а WBA та IBF зарахують цей поєдинок українському боксеру як захист титулів.

Переможець двобою отримає унікальний пояс від WBC. Непереможений українець вже прибув до Єгипту, як і Ріко.