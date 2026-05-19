Ексчемпіон світу зробив прогноз на майбутній бій Усика з Верховеном

Ексчемпіон світу Енді Руїс (35-2-1, 22 KO) вважає чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) беззаперечним фаворитом у поєдинку проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Його слова передає talkSPORT.

"Усик має перемогти. Він досвідчений боєць. Він чемпіон. Він абсолютний чемпіон у надважкій вазі.

Але я чув багато людей, які казали йому бути обережним із Верховеном. Цей хлопець не жарт.

Я бачив декілька коротких відео, де він б'є по мішку та деякі його бої, але я думаю, що Усик переможе його, враховуючи те, що Ріко не може задіяти свої ноги", – сказав Руїс.